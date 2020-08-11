الكعبي : الاعتداءات التركية ستُلحق الضرر بالعلاقات التأريخية بين البلدين بالكامل

2020/08/11 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان الاعتداءات التركية على سيادة العراق من شأنها ان تلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وتركيا بشكل كامل.واستنكر الكعبي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تمادي القوات التركية بعدوانها، وكان اخرها ما حدث اليوم من قصف لعجلة عسكرية تابعة لحرس الحدود العراقي بمنطقة …

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