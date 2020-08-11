2020/08/11 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش في جنوب السودان لول رواي كوانغ، يوم الثلاثاء، إن 81 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في منطقة ولاية واراب، وذلك بعد قتال عنيف وقع بين مسلحين وقوات حكومية كانت تنفذ عملية لنزع السلاح.وقال كوانغ لـ”رويترز”، إن الاشتباكات، التي استمرت ليومين، اندلعت بداية الأسبوع بعد أن بدأت مجموعة من الشباب المسلحين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 81 على الأقل في قتال بين قوات حكومية ومسلحين بجنوب السودان وكالة تقدم الاخبارية.

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