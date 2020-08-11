الكعبي يدعو مجلس الامن الدولي لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التركية

2020/08/11 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، الثلاثاء 11 اب 2020، الاعتداء التركي اليوم اعتداءً على سيادة العراق.

وقال الكعبي في بيان ان "الاعتداءات التركية على سيادة العراق وحماة ثغوره من شأنها ان تلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وتركيا بشكل كامل".

واستنكر الكعبي "تمادي القوات التركية بعدوانها ، وكان اخرها ما حدث اليوم من قصف لعجلة عسكرية تابعة لحرس الحدود العراقي بمنطقة سيدكان بمحافظة اربيل والذي تسبب باستشهاد امر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى ، وامر الفوج الثالث/ اللواء الثاني ومرافقهم" وفقاً لنص البيان.

وطالب الكعبي الحكومة باستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتاج شديد اللهجة، مشددا على ان "تكرار التجاوزات التركية تعد انتهاكا صارخا لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعيا مجلس الامن الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتكررة والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار".

وأتهمت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء 11 آب 2020، تركيا بالوقوف وراء هجوم شمال اربيل .

وقالت الخلية في بيان، "اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

وكان مدير ناحية سيدكان احسان الجلبي كشف، الثلاثاء 11 آب 2020، تفاصيل قصف الطائرة المسيرة لحرس الحدود شمال أربيل.

وقال الجلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في الساعة 3:45 دقيقة عصر اليوم، تم استهداف سيارات تابعة لحرس الحدود العراقي من ضمنم قادة برتبة عمداء".

وأضاف، أن "الطائرات المسيرة ماتزال تحوم فوق المكان وهنالك أكثر من 5 شهداء من حرس الحدود العراقي ولا نتمكن من الوصول لبعض المصابين".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

رئاسة الجمهورية تدين استهداف تركيا لمنطقة سيد كان وتعده انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية

دانت رئاسة الجمهورية استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في إقليم كردستان.

وأكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيقوم بتعيين امين جديد للعاصمة بغداد.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، أن "موازنة 2021 ستضع حلولاً مهمة لاستيعاب

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، استمرار امتحانات الطلبة "الخارجيين" خلال أيام الحظر الشامل.

وقالت التربية في بيان، ان "مجلس الوزراء وافق اليوم على استثناء الطلبة الممتحنين والمراقبين ومدراء المراكز الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكعبي يدعو مجلس الامن الدولي لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكعبي يدعو مجلس الامن الدولي لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).