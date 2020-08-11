وزير الثقافة: نعمل على أقرار قوانين لحماية الملكية الإلكترونية

2020/08/11 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم في بيان لوزارة الثقافة تلقت وكالة "أين نيوز" نسخة منه، أنَّ الوزارة تعمل على إقرار قوانين لحماية الملكية الإلكترونية ، وأنَّها مستعدةٌ للتعاون مع الجهات التي تسعى إلى الارتقاء بواقع العمل المؤسساتي في دوائر الدولة .جاء ذلك خلال لقائه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/١٠ م ، عدداً من الناشطين في مجال الحقوق الفكرية الإلكترونية ، من بينهم الإعلامي فلاح الذهبي مدير قناة sky 7 .وأضاف البيان، إنه، جرى خلال اللقاء التشديد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة (الأتمتة) في مجال توثيق المعلومات ، وإنجاز المعاملات في دوائر الدولة.وتابع، كما جرى التباحث على آليات الحفاظ على حقوق الملكية، وحماية منصات المواقع الإلكترونية للوزارات وضمان الحقوق الفكرية للأعمال الإلكترونية.وأشار بيان الثقافة إلى أنه، تم الاتفاق على عقد دوراتٍ تدريبيةٍ لكادر الوزارة ، وإقرار مواثيق لحقوق النشر ، والعمل على إقرار قوانين للحد من التجاوزات في مجال النشر .

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