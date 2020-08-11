الامن النيابية تكشف الملف الذي سيأخذ الحيز الاكبر في زيارة الكاظمي لواشنطن

2020/08/11 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الثلاثاء، أن ملف مستقبل التواجد الأمريكي في العراق سيأخذ الحيز الاكبر في زيارة الكاظمي لواشنطن.

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