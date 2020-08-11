كورونا فيروس…حالات الشفاء ترتفع ” 5 اضعاف” الاصابات الجديدة “المنخفضة” في الكرخ

2020/08/11 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ، مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، عدد الاصابات 123، والشفاء 510، الوفيات 4:- وجاء توزيع الاصابات الجديدة كالاتي: أبو غريب ——— ٢ ابو دشير ——— ٤ الاسكان ———- […]

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