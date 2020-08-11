2020/08/11 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة النقل العراقية متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، ان أعمال انشاء ثلاث بنايات في ميناء ابو فلوس جنوبي شرقي البصرة وصلت الى نسبة 78 %.واوضحت النقل في بيان لها: تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بضرورة اتمام كافة المشاريع ضمن الأوقات الزمنية المحددة لها ووفق المخططات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. انجاز نسبة 78 % من ثلاث مباني لمجمع الدوائر الساندة لميناء ابو فلوس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. انجاز نسبة 78 % من ثلاث مباني لمجمع الدوائر الساندة لميناء ابو فلوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).