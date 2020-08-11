رئاسة الجمهورية: الخروقات العسكرية التركية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق

2020/08/11 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في إقليم كردستان، عادة اياه انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية.وأكدت الرئاسة ، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق”، داعية إلى “إيقاف كافة العمليات العسكرية التي من شأنها المساس بعلاقات حسن الجوار …

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