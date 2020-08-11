برلمان العراق: على مجلس الأمن التدخل ضد انتهاكات تركيا

2020/08/11 | 20:41 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الانتهاكات التركية المتواصلة لسيادة العراق كان آخرها خرق الحدود، اليوم الثلاثاء، بطائرة مسيرة أسفرت عن قتل 3 من قوات حرس الحدود بينهم ضابطان كبيران، أكد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس

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