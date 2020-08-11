شاهد.. هذا هو موقف

2020/08/11 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في حركة عصائب اهل الحق العراقية حسن سالم أن تحديد الموعد من قبل رئيس الحكومة هو شيء مخالف للدستور وأن البرلمان العراقي هو من يحدد موعد إن...

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