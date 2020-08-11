2020/08/11 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خاص للتغيير: منظومة الحماية الأميركية لم تستهدف الصاروخ بعد أن أخطأ هدفه

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