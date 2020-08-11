2020/08/11 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مراسل التغيير: صاروخ نوع كاتيوشا يستهدف السفارة الأميركية ويُصيب الجسر المُعلق ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: صاروخ نوع كاتيوشا يستهدف السفارة الأميركية ويُصيب الجسر المُعلق ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل التغيير: صاروخ نوع كاتيوشا يستهدف السفارة الأميركية ويُصيب الجسر المُعلق ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).