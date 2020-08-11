الإستعمار الفارسي والتغيير الديمغرافي في سورية - على جدار ثورتنا المغدورة رقم 289 - جريس الهامس

2020/08/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس الإستعمار الفارسي والتغييرالديمغرافي في سورية - 2 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم :289 حدثني أحد الأصدقاء الأوفياء الذي لم يغادر دمشق والذي كان جارنا أيام الشباب في حي المسبك قرب الباب الشرقي لدمشقنا وهويبكي على الميسنجر..كيف إستولى الإيرانيون على الحي الدمشقي العريق وحولوا منازلة الرائعة منذ قبل الإسلام يوم كان حي السكان الأصليين الأراميين والسريان واليونان..إلى مقاهي ومطاعم ومراقص الرقيق وبيو ......





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