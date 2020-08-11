الاستخبارات العسكرية تخترق خلية إرهابية في نينوى وتلقي القبض على جميع عناصرها

2020/08/11 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقاء القبض على جميع عناصرها في محافظة نينوى.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشر ( قيادة عمليات نينوى ) وباسناد من استخبارات لواء المشاة ٩٢ …

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