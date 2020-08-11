غسول الفم قد يقلل من خطر انتشار فيروس كورونا

2020/08/11 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة زعم العلماء أن المضمضة بغسول الفم لمدة 30 ثانية فقط يمكن أن تقلل من خطر انتشار فيروس كورونا.ووجد الخبراء في ألمانيا أن منتج الأسنان كان فعالا في “تعطيل” SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ”كوفيد-19″.ويشير العلماء إلى أن رش السائل يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي، وهو كمية الجزيئات التي يحملها الفرد المصاب، في […]

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