الحشد الشعبي: ساهمنا في اعادة 90% من نازحي 3 محافظات

2020/08/11 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الثلاثاء، المساهمة في اعادو 90% من نازحيي 3 محافظات عراقية.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي كان السباق في ملف اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة عقب انتهاء الصفحة العسكرية مع تنظيم داعش الارهابي وساهم في اعادة 90% من نازحيي ديالى وكركوك […]

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