العمليات المشتركة تعلق على الاعتداء التركي في أربيل وتؤكد التشاور مع أقليم كردستان

2020/08/11 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، على الاعتداء التركي الذي استهدف عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان بمحافظة اربيل ، وأسفر عن استشهاد ضابطين كبيرين في قوات حرس الحدود.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إن "ما حدث اليوم هو اعتداء تركي عبر طائرة مسيرة، وهو تطور خطير"، مبينا أن "الحادث أدى لاستشهاد ضابطين كبيرين وهناك تفاصيل أخرى سيتم التشاور من خلالها مع الاخوة في إقليم كردستان لمعرفة كيف تم الاستهداف وما الذي دفع الجانب التركي".

وأكدت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء 11 آب 2020، الهجوم التركي الذي على منطقة سيدكان شمال أربيل.

وقالت الخلية في بيان، إن "اعتداء تركيا سافرا جرى من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

وكشف مصدر أمني، الثلاثاء 11 آب 2020، عن اسمي الضابطين اللذين كانا من بين ضحايا القصف بطائرة مسيرة شمال أربيل.

وقال المصدر ان " القصف الذي استهدف اجتماعاً لقيادات امنية عراقية مع عناصر من حزب العمال أسفر عن مقتل العميد محمد رشيد أمر اللواء الثاني في قوات حرس الحدود وايضاً قائد الفوج الثالث بحرس الحدود العميد زبير حالي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الثلاثاء، بان عناصر من داعش هاجموا موكب زفاف في حوض الوقف بديالى واصابوا 7 اشخاص بجروح.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش هاجم بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة موكب زفاف بين قريتي ابو كرمة و

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اختراق وتفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها بنينوى.

وجاء في بيان من الاستخبارات العسكرية انه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخ

بغداد اليوم - بغداد

أتهمت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء 11 آب 2020، تركيا بالوقوف وراء هجوم شمال اربيل .

وقالت الخلية في بيان، "اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة تعلق على الاعتداء التركي في أربيل وتؤكد التشاور مع أقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة تعلق على الاعتداء التركي في أربيل وتؤكد التشاور مع أقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).