2020/08/11 | 21:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشحنات شهر سبتمبر أيلول المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.وحددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه لآسيا عند علاوة 1.50 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي بانخفاض 60 سنتا عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخفض سعر بيع “خام البصرة” لشحنات ايلول المقبل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخفض سعر بيع “خام البصرة” لشحنات ايلول المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).