الصحة اللبنانية: 7 وفيات و309 اصابات بكورونا خلال 24 ساعة

2020/08/11 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت أكبر حصيلة وفيات وإصابات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت الصحة اللبنانية بأنها وثقت 7 وفيات و309 إصابات بـ”كوفيد 19″ خلال 24 ساعة الأخيرة.وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 7121 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 87 حالة وفاة.ولفتت إلى أنه تم تسجيل […]

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