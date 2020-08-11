العمليات المشتركة: سنتشاور مع كردستان بشأن الاعتداء التركي

2020/08/11 | 21:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة وجود تواصل مع إقليم كردستان لمعرفة أسباب الاعتداء التركي السافر.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تابعته /المعلومة/، أن “هناك تواصلا وتشاورا مع المسؤولين في إقليم كردستان بشأن الاعتداء التركي السافر بطائرة مسيرة والذي أسفر عن استشهاد ضابطين في حرس الحدود”.وأشار إلى أن هنالك […]

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