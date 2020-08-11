قصائد 1 مناجاة علنية - مصطفى محمد غريب

2020/08/11 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب يا حبيبيأعطني حباً ومسكاًقبلات مــــن نجومفأرى فيك الصباحمـن تواريخ التخوم.....يا حبيبيأرني ثغــرك الريان فناًفتراني مثل سباحٍ اعومواجــوب النهد عطشاناًوخفايا لعناقيد الكـــروم.....يا حبيبيانت مثلي في تباريح الندى!وامـاني من تمني لا هموم فنعيش العشق قربان الهوىنتلاشى في عناقٍ كالغيوميا حبيبيانت لا تدري جروحيفي عــروقي ......





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