حجز المقصرين والتحقيق معهم بحريق مستشفى الامام الحسن بكربلاء للمرة الثانية

2020/08/11 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أمر محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، بحجز المقصرين فى حريق نشب للمرة الثانية في مستشفى الإمام الحسن عليه السلام ( التركي ) سابقا والتحقيق في الحادث .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء وجهت بفتح تحقيق فوري في حادث احتراق مستشفى […]

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