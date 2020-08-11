تعرف على قرارات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

2020/08/11 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 11 آب 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات الخاصة بشأنها.و قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المجلس استهل جلسته بمناقشة تطورات جائحة كورونا، وآخر مستجداتها، والجهود الحكومية لمواجهة الزيادة في …

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