مصدر أمني: سقوط ثلاثة صواريخ قرب المنطقة الخضراء

2020/08/11 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد صرح مصدر أمني، لوكالة "أين نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وأشار المصدر، إلى إطلاق صفارات الإنذار من قبل السفارة الأمريكية داخل المنطقة.

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