الاعلام الامني يعلن عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الجسر المعلق وتفكيك اخر (صور)

2020/08/11 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صاروخ نوع كاتيوشا، سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر”.واوضحت، ان “المعلومات اشارت الى ان هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد، فيما عثرت القوات الأمنية …

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