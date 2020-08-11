الاعلام الامني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد

2020/08/11 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "المعلومات تشير الى ان هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية عثرت على صاروخ اخر معد للإطلاق في المكان ذاته، وقد تم التعامل معه أصوليا".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.





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