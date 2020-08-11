العراق: الهجوم التركي انتهاك خطير للسيادة

2020/08/11 | 21:43 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الانتهاكات التركية المتواصلة لسيادة العراق، كان آخرها خرق الحدود، اليوم الثلاثاء، بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات حرس الحدود، بينهم ضابطان كبيران، دانت الرئاسة العراقية الهجوم الذي شنته طائرة

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