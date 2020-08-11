رئاسة العراق تدين العدوان التركي وتعتبره انتهاكا خطيرا للسيادة

2020/08/11 | 21:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الرئاسة العراقيّة استهداف تركيا منطقة سيدكان شمالي العراق واعتبرته "اعتداءً سافراً" و"انتهاكاً خطيراً للسيادة"....

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