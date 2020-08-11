الصحة الروسية تكشف عن مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا

2020/08/11 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وزارة الصحة الروسية إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد “كوفيد 19” تستمر لمدة تصل إلى عامين.وقد أصدرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، شهادة تسجيل لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة “غاماليا”.وبحسب البيانات، اجتاز اللقاح جميع اختبارات السلامة […]

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