عند التسوية..الذهب يعمق خسائره الى اكثر من 93 دولاراً

2020/08/11 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 93 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تفضيل المستثمرين للأصول الخطرة.وتعرض المعدن الأصفر إلى ضغوط قوية مع ارتفاع ملحوظ لعوائد السندات والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا في […]

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