اعتقال شخصين قاما بسرقة أحدى  محطات تزويد الوقود  شمالي كربلاء

2020/08/11 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، اعتقال شخصين قاما بعملية سرقة أحدى محطات الوقود شمالي المحافظة وسرقة 13 مليون دينار .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مديرية جرائم كربلاء وبالتعاون مع جرائك الحسينية تمكنتا من اعتقال شخصين قاما بسرقة 13 مليون […]

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