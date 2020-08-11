وزير الصحة يوجه بانشاء مستشفى في قضاء الفجر

2020/08/11 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ، اليوم الثلاثاء ، بانشاء مستشفى سعة 50 سريرا في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار .وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي وجه بانشاء مستشفى في قضاء الفجر سعة […]

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