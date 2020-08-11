2020/08/11 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية ” FAS” أن شركة آبل ومن خلال فرضها لبعض القيود على وصول التطبيقات إلى متجر App Store الإلكتروني تخالف قوانين الاحتكار في روسيا.وتبعا لبعض مواقع الإعلام الروسية فإن الخلافات بين هيئة ” FAS” وشركة آبل بدأت عام 2019 بعد شكوى تقدمت شركة “كاسبيرسي” اتهمت فيها آبل برفضها غير المبرر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتهامات لشركة آبل بمخالفة قوانين الاحتكار في روسيا وكالة تقدم الاخبارية.

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