الاقتصاد نيوز تطلق برنامج القاصة على مواقع التواصل الاجتماعي

2020/08/11 | 21:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اطلقت وكالة الاقتصاد نيوز برنامج "القاصة" يقدمه الزميل سلام زيدان، والذي يتحدث عن ابرز القضايا الاقتصادية التي يشهدها العراق والعالم.





ويبث البرنامج أسبوعيا، على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للاقتصاد نيوز، والحلقة الأولى من البرنامج ركزت على الية بيع النفط العراقي الى اوربا وكيف تجري عملية تسعير برميل النفط العراقي وكيفية مقارنته مع خام برنت..



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