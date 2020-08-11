توضيح من مكتب السيستاني حول ما نقل عن تبرعه بمليار دولار لمكافحة كورونا في ايران

2020/08/11 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن تبرع مكتب المرجع بمليار دولار لمكافحة فيروس كورونا في ايران.وذكر المصدر في تصريح صحفي رداً على ما تناقلته وسائل الاعلام كلاماً منسوباً الى حسين علي شهرياري النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان الايراني من: (ان مكتب السيد السيستاني تبرع بحوالي مليار دولار لشراء تجهيزات مكافحة كورونا في ايران وانه اشتري بهذا المبلغ معدات طبية لبعض المدن في محافظة سيستان وبلوچستان الايرانية}".وقال المصدر المسؤول، ان "كل الذي حصل هو ان بعض أهل الخير قام بالتبرع بتجهيزات طبية لمكافحة فيروس كورونا لمستشفيات ومراكز صحية ايرانية عن طريق مكتب المرجع الاعلى في مدينة قم المقدسة، ولم تتجاوز قيمة المعدات المتبرع بها مليوناً ونصف المليون دولار، واما المبلغ المذكور فهو رقم خيالي ولا أساس له من الصحة".

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