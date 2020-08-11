نائب عن القانون يتحدث عن سبب يمنع استرداد المطلوبين للقضاء من اقليم كردستان

2020/08/11 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، إن إقليم كردستان لا يخضع لسيطرة الدولة الاتحادية، فيما أشار إلى صعوبة استرداد المطلوبين للقضاء المتواجدين على أراضيه.

وذكر عبد الهادي السعداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كردستان لا يخضع لإجراءات وسيطرة الحكومة الاتحادية وبالتالي من الصعب استرداد المطلوبين للقضاء العراقي بتهم الارهاب أو الفساد المالي المتواجدين في الإقليم".

وأضاف السعداوي: "متى ما تكون الدولة قوية قادرة على ممارسة مهامها في كل انحاء البلاد، وتكون هناك قوة قانونية، سيكون بالإمكان استعادة المطلوبين للقضاء".

ويتهم نواب ومسؤولون في الحكومة المركزية ببغداد، إقليم كردستان بعدم تسليم العشرات من المطلوبين للقضاء العراقي بتهم مختلفة، بينها سرقات المال العام والإرهاب.

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