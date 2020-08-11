بيان من داخلية كردستان يوضح تفاصيل الضربة التركية في سيدكان

2020/08/11 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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داخلية اقليم كردستان - بيان

في تمام الساعة 2 و 45 د الثلاثاء الموافق 11ـ8ـ2020 تعرضت عربة تابعة لقوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية العراقية لقصف للمقاتلات التركية عند رغبة هذه القوة بملء الفراغ الموجود في النقاط الحدوددية لابعاد خطر المعارك عن سكان المنطقة , وللاسف و نتيجة للقصف استشهد ضابطان في القوة الاتحادية وهما العميد محمد رشيد سليمانآمر اللواء الثاني لحرس الحدود والعقيد زبير حالي تاج الدين امر الفوج الثالث للواء الثاني حرس الحدود وكما ادى القصف لجرح العقيد حسام الدن عبدالرحمن حسن ...



وهنا نؤكد ان على pkk وتركيا ابعاد صراعهم و معركتهم عن اراضي اقليم كوردستان و العراق و ان لا يجعلوا من اهلنا ضحية لصراعهما الراهن .

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بغداد اليوم- بغداد

اكدت خلية االاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كاتيوشا ببغداد، فيما حددت مكان انطلاقه.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر".

بغداد اليوم _ بغداد

علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، على الاعتداء التركي الذي استهدف عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان بمحافظة اربيل ، وأسفر عن استشهاد ضابطين كبيرين في قوات حرس الحدود.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات، ا

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الثلاثاء، بان عناصر من داعش هاجموا موكب زفاف في حوض الوقف بديالى واصابوا 7 اشخاص بجروح.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش هاجم بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة موكب زفاف بين قريتي ابو كرمة و

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