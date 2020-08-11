سقوط كاتيوشا قرب الجسر المعلق ببغداد.. والعثور على آخر

2020/08/11 | 22:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الثلاثاء، عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء في بغداد، دون خسائر تذكر.وكشفت أن الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد، فيما عثرت

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