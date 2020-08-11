2020/08/11 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية كوردستان تصدر بيانا بشأن الإعتداء الأخير : على PKK ​وتركيا ابعاد صراعهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية كوردستان تصدر بيانا بشأن الإعتداء الأخير : على PKK ​وتركيا ابعاد صراعهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية كوردستان تصدر بيانا بشأن الإعتداء الأخير : على PKK ​وتركيا ابعاد صراعهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).