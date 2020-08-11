بالوثيقة.. رئيس نادي نفط الجنوب يقدم استقالته من منصبهِ

2020/08/11 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قدم رئيس نادي نفط الجنوب محمد ولي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبهِ إلى اللجنة الاولمبية العراقية.وجاءت الاستقالة رغم أن الهيئة العامة لنادي نفط الجنوب قد طرحت الثقة بإدارة النادي وتم تشكيل هيئة مؤقتة ستعمل على أجراء انتخابات جديدة.

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