في إحصائية تصدرها العراق.. إيران تعلن تصدير منتجات الألبان بقيمة 154 مليون دولار إلى 30 دولة

2020/08/11 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت الجمارك الإيرانية، الثلاثاء، عن تصدير منتجات الألبان بقيمة 154 مليون دولار إلى 30 دولة تصدرها العراق.وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارک الإيرانية أن “فی الربع الأول من العام الإیرانی الجاری(بدأ 20 مارس 2020)، صدرت إیران أکثر من 153 ملیون دولار، أی ما یعادل 152 ألفًا و 574 طنًا من منتجات الألبان إلی 30 دولة”.وأوضح أمین مجلس الإعلام الجمرکی: “علی الرغم من المشاکل التی سببها کورونا ووقف أنشطة الحدود والقیود التجاریة فی العالم، فإن وجهات للألبان الإیرانیة فی الأشهر الأربعة الأولی من العام تضمنت 30 دولة من بینها أکبر حصة من الصادرات یعود إلی العراق بأکثر من 75 ملیونا و 998 ألفا و 975 دولارا، تلیه أفغانستان بأکثر من 18 ملیونا و 825 ألفا و170 دولارا وباکستان بـ13 ملیونا و411 ألفا و286 دولارا.

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