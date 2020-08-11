إليك ما يحدث في جسمك عندما تفرط في تناول الطعام مرة واحدة فقط

2020/08/11 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بحث الكثير من الدراسات في الآثار الصحية طويلة المدى للإفراط في تناول السعرات الحرارية، والتي تشمل زيادة تخزين الدهون وضعف التحكم في الغدد الصماء والتغيرات في العضلات.ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن كيفية تأقلم أجسامنا مع هذا الإفراط في تناول الطعام، وما إذا كان له أي تأثير على صحتنا العامة.ويمتلك البشر […]

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