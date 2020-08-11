رئاسة الجمهورية توجه رسالة إلى أنقرة بعد قصف أربيل

2020/08/11 | 22:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستنكرت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، القصف التركي الذي استهدف منطقة حدودية عراقية وخلف قتلى من بينهم ضباط كبار.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، 11 آب/أغسطس، إن "الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة العراق، ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار".

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ودعا، إلى "إيقاف كافة العمليات العسكرية التي من شأنها المساس بعلاقات حسن الجوار والركون إلى الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين".

وأضاف بالقول، "نحن إذ نشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال، فإننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحلّ المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين وبالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

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