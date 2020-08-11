اسعار النفط تهبط من اعلى مستوى في خمسة اشهر… عند التسوية

2020/08/11 | 22:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، في جلسة متقلبة لتتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر.ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديرات أسعار النفط خلال العام الجاري لكنها خفضت التوقعات بالنسبة للعام المقبل.وكانت أسعار النفط ارتفعت بحوالي 2 بالمائة خلال الجلسة مدعومة بآمال التحفيز الأمريكي والتطورات الإيجابية […]

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