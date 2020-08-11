ديالى تكشف لاول مرة خارطة” العشوائيات” في بعقوبة

2020/08/11 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن خارطة العشوائيات في بعقوبة لاول مرة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشوائيات السكنية في بعقوبة ولدت بعد 2004 عقب تدفق عشرات الاسر المهجرة من قرى ومناطق تقع في اقصى شمال شرق ديالى ثم بدات الظاهرة تزداد عقب سنوات الدم بين( […]

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