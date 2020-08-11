إسبانيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 326612

2020/08/11 | 22:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، 1418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يقل عن الأعداد المرتفعة التي سجلتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.وارتفع إجمالي الحالات، بما فيها أيضا الحالات التي رصدت من نتائج فحوص الأجسام المضادة على أناس تعافوا من المرض، ليصل إلى 326612 إصابة.وحالات الإصابة الجديدة المسجلة يومي […]

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