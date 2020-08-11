شركات لسفن الحاويات في لبنان تستأنف الرحلات إلى بيروت

2020/08/11 | 23:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت شركات كبرى لسفن الحاويات، إنها استأنفت الرحلات إلى ميناء العاصمة اللبنانية بيروت بعد انفجار الأسبوع الماضي، مع إعادة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ التي أصيبت بأضرار طفيفة فقط.ودمر الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس وقتل أكثر من 160 شخصا وأصاب 6 آلاف آخرين، أحياء كاملة بالعاصمة اللبنانية في ثوان.وحولت […]

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