الحكيم يطالب الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على السيادة

2020/08/11 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، الثلاثاء، الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على السيادة.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، "ندين قيام الطيران التركي باستهداف منطقة سيد كان بكردستان مما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين وقادة حرس الحدود".

وطالب "الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على السيادة الوطنية"، داعيا "الجانب التركي لاحترام مبادئ حسن الجوار والسياقات المتبعة في العلاقات المتبادلة".

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وقال هشام داود، خلال استض

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نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن تبرع مكتب المرجع بمليار دولار لمكافحة فيروس كورونا في ايران.

وذكر المصدر في تصريح صحفي رداً على ما تناقلته وسائل الاعلام كل

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قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، إن إقليم كردستان لا يخضع لسيطرة الدولة الاتحادية، فيما أشار إلى صعوبة استرداد المطلوبين للقضاء المتواجدين على أراضيه.

وذكر عبد الهادي السعداوي، في

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