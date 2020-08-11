وزير النقل يوعز ببناء مجمعات سكنية لمنتسبي الوزارة بالتقسيط

2020/08/11 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوعز وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء، الى جميع تشكيلات الوزارة بجرد الاراضي التابعة لها لغرض الاستفادة بتحويلها الى مجمعات سكنية تليق بالموظفين وعوائلهم.

وبين الشبلي في بيان، انه "استناداً الى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوفير الحياة الكريمة للمواطن العراقي تم توجيه جميع المدراء العامون لتشكيلات الوزارة بتشكيل لجنة تخصصية تقدم من خلالها شرح بياني مفصل عن الاراضي التابعة لها في جميع المحافظات والتي من الممكن استغلالها لتنفيذ مشاريع سكنية يستفاد منها الموظف".

وأوضح ان "الوزارة جادة في هذا الجانب لتوفير السكن اللائق للموظف بعد تحديد الاراضي ، مضيفاً سيتم العمل مباشرة على اعداد التصاميم لمشاريع سكنية متكاملة ومدعومة لموظفي الوزارة ومفاتحة الشركات العالمية الرصينة في اعداد تلك التصاميم بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة لانجازها بطريقة التنفيذ السريع مع الالتزام بالجودة العالية".

وتابع الشبلي "كما تم الايعاز الى الجهات المختصة في الوزارة بالبدء بالإجراءات اللازمة لمفاتحة البنوك والمصارف المحلية لتوفير التمويل اللازم لموظفي وزارة النقل مما يمكنهم من شراء الوحدات السكنية وبطريقة التقسيط المريح".

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