2020/08/11 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الكاظمي: سيكون للحكومة موقف من الاعتداء التركي ولن تكتفي بالاستنكار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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